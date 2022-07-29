Латвию ожидает рецессия - прогнозируют местные банки

Опасный сценарий для Латвии. В связи с падением темпов роста ВВП страну ожидает рецесссия - прогнозируют местные банки. Рост экономики, по предварительным данным, составил 2,6 % - передает Baltnews. Это может говорить о начале нового спада в экономике. Латвию охватили высокие цены, нехватка компонентов для производства и задержки поставок. Более того, по данным Евростата, страна вошла в тройку самых неблагополучных экономик еврозоны с уровнем годовой инфляции в 19,2 %.