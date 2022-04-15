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Латвию ждет энергетический кризис из-за отказа от российского газа
Рекордно подорожало электричество в Латвии. В марте средняя цена на электроэнергию выросла почти на 60 % по сравнению с февралем, а отказ от российского газа может обернуться для страны энергетическим кризисом. Такой неутешительный прогноз сделал глава компании "Латвийский газ". Бывший премьер прибалтийской республики отметил: сейчас предприятие берет газ из хранилища и будет решать, что делать в мае.
Ведь закупать голубое топливо по нынешним ценам слишком дорого. Латвия надеется на снижение цен, но политики "создают панику на рынке, которая только повышает стоимость энергоносителей", - резюмировал глава латвийской компании.
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