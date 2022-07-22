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Латышей и литовцев ждут неприятные сюрпризы в платежках в конце июля
В Литве установлен абсолютный рекорд цен на электричество: 2 100 евро за мегаватт-час. Аналогичный скачок наблюдался и в Латвии, впрочем, там подобное уже случалось и прежде. Энергетики обеих стран предупреждают: если этот ценовой пик длился только час, то подобное еще не раз повторится в ближайшие месяцы и будет уже не столь краткосрочным.
Поскольку потребителей никто в известность не поставил, латышей и литовцев, которые расходовали электричество в 6 вечера, ждут в конце месяца неприятные сюрпризы в платежках. ВдобавокЛатвэнергообъявила почти полумиллиону своих клиентов, что их счета впредь вырастут на 10 евро - "пока на 10 евро", как сформулировала компания. Причина всех этих эксцессов в том, что электричество в Литве и Латвии производят с использованием газовых станций, а этот энергоноситель продолжает дорожать.
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