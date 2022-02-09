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Латыши подали иски в Европейский суд по правам человека из-за ущемления русского языка в школах
Русофобия все больше захватывает Прибалтику. Латыши подали более трех сотен исков в Европейский суд по правам человека. Люди недовольны переходом школ нацменьшинств на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском остались лишь для нескольких дисциплин. Такая реформа вызвала волну недовольства среди русскоязычных жителей, которых в Латвии более 24 % от всего населения по состоянию на 2021 год. Иски в ЕСПЧ включают в себя жалобы по детским садам, частным и муниципальным школам. Отмечается, что каждое индивидуальные заявление - объемом на 37-40 страниц с описанием конкретных ситуаций и проблем.
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