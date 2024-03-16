Латышский стыд - марш сторонников нацизма

Латвия в очередной раз продемонстрировала свое истинное лицо. В последней стране в мире, в которой так открыто чествуют пособников Гитлера, состоялось традиционное шествие легионеров СС и их сторонников. Несколько сотен человек прошли по улицам Риги, восхваляя нацизм и демонстрируя соответствующие награды и символику. К слову, в Латвии это разрешено. Зато под запретом все, что связано с Советским Союзом. За якобы демонстрацию советской символики в ходе марша задержали активистку Елену Крейле.