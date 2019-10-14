Лауреата Нобелевской премии по экономике назовут сегодня в Стокгольме

В прошлом году ее получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер за работу в области экономического моделирования взаимосвязей рыночной экономики и изменений климата. Именно эта награда формально не может считаться Нобелевской, поскольку основатель премии не упоминал экономистов в завещании. Ее учредили полвека назад. Торжественная церемония награждения по традиции пройдет 10 декабря в день кончины Альфреда Нобеля.