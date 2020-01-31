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Лавина на французском горнолыжном курорте унесла жизни двоих туристов

Еще один человек тяжело ранен и находится в больнице, четвертый пропал без вести. Его ищут около 30 человек, включая спасателей-лыжников и кинологов. Снежная масса сошла в районе горнолыжной станции Ла Тусюир в Савойе. Лавина сорвалась с высоты около двух километров. Группа из четырех горнолыжников в это время каталась вне проложенных трасс.

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