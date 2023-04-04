Лавина в индийском штате убила 7 туристов

По меньшей мере 7 туристов погибли, с десяток получили травмы в результате схода лавины в северо-восточном индийском штате Сикким. По данным местного департамента туризма, лавина сошла на горном перевале Натху Ла, где в тот момент могли находиться до 150 человек. На месте происшествия работают спасатели. Им удалось помочь выбраться из-под снежных завалов 20 туристам. Операция продолжается.