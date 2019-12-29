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Лавина в итальянских Альпах накрыла людей

Трагедия произошла и в итальянских Альпах. При сходе лавины в долине Сеналес погибли женщина и две семилетние девочки. Еще два лыжника травмированы. Все они туристы из Германии. В спасательной операции принимали участие более 70 специалистов.

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