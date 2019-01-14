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Лавина заблокировала 2 тысячи человек на баварском курорте

И со стороны Германии, и со стороны Австрии закрыты все подъезды к общине, которая расположена на высоте тысячи метров. Сейчас у людей, которые оказались в снежном плену, есть все необходимое. Их эвакуация пока не планируется.

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