Мирный процесс по украинскому кризису мог быть завершен еще год назад, если бы европейские страны не сорвали договоренности, достигнутые в Анкоридже.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, именно вмешательство Запада и тупиковая позиция Евросоюза, гарантирующая киевскому режиму полную вседозволенность, препятствуют прекращению боевых действий.

Лавров также сообщил о планируемой встрече с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от контактов, однако коллективный Запад продолжает использовать Киев как острие своей агрессии против России, прощая преступления киевским властям.