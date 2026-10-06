Москва слышит заявления НАТО о подготовке к войне с Россией и держит ухо востро. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Восточного Тимора.

5 октября агентство Bloomberg сообщило, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе разрабатывает стратегию на случай потенциального конфликта с Москвой.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Мы много раз слышали, что НАТО - это оборонительный альянс, но это не спасло Югославию, это не спасло Афганистан, это не спасло Ливию. Ну правда, во всех этих странах и натовцы сами не спаслись. Пытаются сейчас распространять свое военное присутствие на Дальний Восток, на Юго-Восточную Азию, Северо-Восточную Азию. Мы говорили сегодня об этом с моим коллегой. Поэтому мы слышим, но держим ухо востро, как у нас говорят, и, главное, занимаемся решением задач, которые поставил президент в рамках специальной военной операции, - не допустить каких-либо угроз Российской Федерации со стороны наших западных соседей".

Европейские политики постоянно запугивают свое население "гибридными угрозами" со стороны России. Делается это главным образом для того, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем.