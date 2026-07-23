Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Украины оружием

США инициировали встречу с Россией. Встреча Лаврова и Рубио стала четвертым личным контактом глав внешнеполитических ведомств с 2025 года.

Переговоры состоялись на Филиппинах (там проходит саммит АСЕАН). Обсуждения продлились 35 минут.

О чем говорили за закрытыми дверями? Громких заявлений по итогам нет.

Известно, что Лавров довел до Рубио реальную ситуацию на линии фронта - ту самую, отличную от триумфальных реляций Киева. И четко обозначил, что дальнейшая накачка Украины оружием недопустима.

Москва готова к дипломатии, но исключительно на базе договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

И тут же голос из Киева. Зеленский всеми силами пытается не остаться на обочине. Он заявил о возможности трехсторонней встречи Россия - США - Украина в течение ближайших 40 дней.

Что это? Медийный маневр? Пока Москва и Вашингтон разговаривают напрямую, Киев лишь просится за стол? Пока неясно.

Дипломатия любит тишину. Но слышно в ней далеко не всех.