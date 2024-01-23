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Лавров: Большинство крупных украинских заводов проданы американцам, земли сданы им в бессрочную аренду по дешевке
Несмотря на очевидную агонию ВСУ и неспособность диктатора Зеленского добиться продиктованной ему задачи по нанесению "стратегического поражения" России, Запад не допустит мира на Украине. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров. Причина, по которой Запад ведет себя столь циничным и преступным образом, очевидна.
В Вашингтоне и в других столицах в последнее время ее открыто озвучивали: не теряя жизней собственных солдат, Запад ведет руками украинцев войну с Россией, которую надо "поставить на место". Президент США Дж. Байден даже назвал подобную ситуацию "прекрасной инвестицией". Аналогичные мысли высказывали и другие американские официальные лица и их коллеги с Туманного Альбиона.
Пытаясь добиться согласия оппонентов в Конгрессе на новый пакет помощи Украине, представители нынешней администрации звучат еще более цинично, отметил в своем выступлении Сергей Лавров. "Из их выступлений мы, в частности, узнали, что 90 % военного бюджета, выделяемого американцами киевскому режиму, остается в Соединенных Штатах, идет на развитие военно-промышленной отрасли страны и обновление вооружений, - подчеркнул он. - Старая же "рухлядь" утилизируется на Украине. Большинство крупных украинских заводов и компаний, в том числе по производству лития, проданы тем же американцам. Плодородные земли сданы им же в бессрочную аренду по дешевке".
А еще для Вашингтона - продолжение помощи Украине - это гарантия создания новых рабочих мест в США - прибыльный бизнес-проект. Для них это не просто война против России, но и стратегическая задача резкого ослабления Европы как экономического конкурента.
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