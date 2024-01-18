Лавров: Бомбить Йемен никто никого не уполномочивал

США продолжат наносить точечные удары по Йемену в нарушение международного права. К такому выводу приходят международные политики и эксперты. Сегодня морская коалиция, организованная Вашингтоном, нанесла уже четвертую серию ударов по объектам вооруженного и союзного Ирану движения хуситов в Йемене.