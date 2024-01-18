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Лавров: Бомбить Йемен никто никого не уполномочивал

США продолжат наносить точечные удары по Йемену в нарушение международного права. К такому выводу приходят международные политики и эксперты. Сегодня морская коалиция, организованная Вашингтоном, нанесла уже четвертую серию ударов по объектам вооруженного и союзного Ирану движения хуситов в Йемене.

Соединенные Штаты вместе с англичанами, некоторыми другими своими союзниками нарушили, просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая резолюцию Совета Безопасности ООН, которая лишь призвала защищать коммерческое судоходство. Бомбить Йемен никто никого не уполномочивал.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Незадолго до этого администрация Байдена вновь объявила хуситов международной террористической организацией, отменив собственное решение, принятое в начале срока нынешнего президента США.

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