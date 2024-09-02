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Лавров: Дуров оказался слишком свободным для Запада
Основатель Telegram Павел Дуров проявил слишком много свободы и не прислушивался к западным советам по модерации мессенджера - в этом видит причину ареста бизнесмена министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Павел Дуров слишком свободным оказался. Слишком медленно или вообще не слушал западных советов про модерацию своего детища. Все, что происходит, - это не только с ним.Цукерберг был вызван в сенат и согласился сотрудничать, как он сам признался. И с другими крупными платформами Запад особо не церемонится.
В Париже прошла демонстрация в поддержку Дурова. Протестующие держали плакаты с лозунгами "Свободу слова, нет цензуре!" и "Остановите Макрона!". Французы не понимают, как так вышло, что на руководителя соцсети повесили столько всего: якобы он ответственен и за терроризм, и за педофилию, и даже за торговлю наркотиками.
Дурова задержали в Париже 24 августа. Причиной назвали отказ сотрудничать в расследовании преступлений, связанных с Telegram. По мнению властей, отсутствие модерации в мессенджере, возможность регистрации с временного номера, внутренняя криптовалюта и другие опции делают Дурова соучастником целого ряда преступлений.
Сейчас основатель Telegram пока на свободе - его отпустили под залог в 5 млн евро с запретом выезда из страны.
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