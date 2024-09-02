Лавров: Дуров оказался слишком свободным для Запада

Павел Дуров слишком свободным оказался. Слишком медленно или вообще не слушал западных советов про модерацию своего детища. Все, что происходит, - это не только с ним.Цукерберг был вызван в сенат и согласился сотрудничать, как он сам признался. И с другими крупными платформами Запад особо не церемонится.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России