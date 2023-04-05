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Лавров надеется, что у американцев проснется разум: Посмотрим, ждать недолго осталось
Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки в настоящее время пребывают в горячей фазе войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Дипломат отметил, что РФ и США на самом деле находятся в горячей фазе войны. Это связано с американскими поставками оружия Киеву. Белый дом "каждый раз грозится все более и более дальнобойные, смертоносные системы поставлять" в Украину.
При этом глава МИД РФ считает, что отношения между Москвой и Вашингтоном нужно поддерживать. "По крайней мере, мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум, и они все-таки диалог какой-то возобновят. Посмотрим, ждать недолго осталось", - отметил он.
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