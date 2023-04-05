Лавров надеется, что у американцев проснется разум: Посмотрим, ждать недолго осталось

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки в настоящее время пребывают в горячей фазе войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Дипломат отметил, что РФ и США на самом деле находятся в горячей фазе войны. Это связано с американскими поставками оружия Киеву. Белый дом "каждый раз грозится все более и более дальнобойные, смертоносные системы поставлять" в Украину.