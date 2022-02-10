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Лавров разочарован итогами переговоров с главой британского МИД: Друг друга не услышали
В Москве завершилась встреча глав МИД России и Великобритании. Министр иностранных дел России Лавров заявил о разочаровании ее итогами и отметил, что они с коллегой друг друга не услышали.
В свою очередь слова Лаврова о том, что западные страны стремятся подорвать безопасность России, Лиз Трасс назвала неправдой, призвав Москву к отводу войск от границы с Украиной. И вновь пригрозила санкциями в случае так называемого вторжения.
При этом, комментируя требования России о нерасширении НАТО, британский министр сказала, что Лондон не готов жертвовать политикой открытых дверей альянса. Сегодня же представитель ЕС официально передал России свой коллективный ответ на письмо Лаврова по евробезопасности. Содержание документа Брюссель пока не предполагает предавать гласности.
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