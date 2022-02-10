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Лавров о встрече с главой британского МИД: Разговор немого с глухим у нас получается
Разговором немого с глухим назвал встречу с главой МИД Британии Сергей Лавров и признал, что взаимопонимания достичь не удалось.
Я разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву. Примерно так же, как говорят, что "Россия ждет, когда замерзнет земля и станет, как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию". Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег.
Возможно, танки глава МИД России привел для сравнения неслучайно - был и такой момент в воинственной риторике главы МИД Британии.
Элизабет Трасс: в каске - в Эстонии, в меховой шапке - в России
Возможно, танки глава МИД России привел для сравнения неслучайно - был и такой момент в воинственной риторике главы МИД Британии. Также Элизабет Трасс заявила недавно, что Украина за свою историю пережила немало нашествий "от монголов до татар". А по прибытии в Москву министр надела меховую шапку, напоминающую ушанку. Видимо, для демонстрации знания всех стереотипов. Или же, возможно, пытается подражать Маргарет Тэтчер - премьер-министр также надевала в Москве меховую шапку, а до этого фотографировалась на танке. И Трасс сделала недавно такое фото в Эстонии.
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