Лавров о встрече с главой британского МИД: Разговор немого с глухим у нас получается

Я разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву. Примерно так же, как говорят, что "Россия ждет, когда замерзнет земля и станет, как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию". Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России