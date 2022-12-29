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Лавров об отношениях с Западом: Прежние подходы больше не работают

Лавров об отношениях с Западом: Прежние подходы больше не работают

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что прежние подходы в отношениях с Западом больше не работают, и придется использовать новые. Об этом пишет РИА Новости."Один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах, поскольку прежние подходы больше не работают", - подчеркнул Лавров.

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