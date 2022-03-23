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Лавров: Отправка миротворцев НАТО в Украину будет прямым столкновением с Россией
Если НАТО направит миротворцев в Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил России и альянса. Об этом напомнил министр иностранных дел России. Сергей Лавров отметил, что Москва не против посредничества стран Запада в переговорах с Украиной, но у России есть четкие красные линии.
Польские коллеги уже заявили, что на саммите НАТО будут обсуждать направление миротворцев. Я надеюсь, они понимают, о чем идет речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, о котором все говорили, что его никогда не должно в принципе состояться. Польские представители известны своими нестандартными ходами, которые направлены на то, чтобы спровоцировать большую беду.
Министр иностранных дел России добавил: "Я не исключаю, что когда они говорят про миротворцев, то имеется в виду их граница, запад Украины. Может, хотят миротворцев ввести, во Львове сделать штаб-квартиру и потом там остаться. У них такие мысли витали. Такое было в прошлом".
Также политик указал на то, что весь мир, весь "просвещенный Запад" получил команду "фас", чтобы ущемлять и уничтожать все русское.
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