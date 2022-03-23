Лавров: Отправка миротворцев НАТО в Украину будет прямым столкновением с Россией

Польские коллеги уже заявили, что на саммите НАТО будут обсуждать направление миротворцев. Я надеюсь, они понимают, о чем идет речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, о котором все говорили, что его никогда не должно в принципе состояться. Польские представители известны своими нестандартными ходами, которые направлены на то, чтобы спровоцировать большую беду.



Сергей Лавров, министр иностранных дел России