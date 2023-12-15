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Лавров рассказал о сигналах от Запада по решению судьбы Украины
Россия готова всерьез обсуждать урегулирование конфликта в Украине. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России в Москве, передает БЕЛТА.
"Мы от переговоров никогда не уходили. В свое время Президент (Владимир Путин. - Прим. БЕЛТА) сказал, что те, кто сейчас против переговоров, должны понимать: чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться", - сказал Сергей Лавров.
Министр отметил, что в странах Евросоюза и США уже возникают трудности с поиском денег на поддержку Украины. "Пора им осознать полную тупиковость той войны, которую они затеяли руками режима Зеленского против Российской Федерации", - подчеркнул российский дипломат.
По словам Сергея Лаврова, целый ряд "высоких, очень известных" руководителей западных стран пытаются выйти на контакт с российской стороной, чтобы обсудить судьбу Украины. "В том числе один конкретный руководитель очень известной западной страны несколько раз через разные каналы, как минимум три, посылал сигналы: а почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и европейской безопасностью. Трижды! Хотя у этого деятеля есть прямой выход на своего коллегу в Москве. Такие вот хитрости за последние месяцев шесть мы наблюдали", - поделился министр.
"Если кто-то заинтересован в том, чтобы положить конец попыткам выстраивать собственную безопасность за счет безопасности других, положить конец попыткам ущемлять законные интересы Российской Федерации и русских, которые проживают во многих странах нашего континента, милости просим - мы всегда готовы всерьез обсуждать эти вещи. Если кто-то обуславливает будущие контакты с Россией необходимостью победы нацистского режима над Российской Федерацией, то, во-первых, этот человек ничего не смыслит в политике и ничего не понимает в реальных раскладах сил и, во-вторых, с такими людьми нам разговаривать не о чем", - подчеркнул Сергей Лавров.
Фото: ТАСС
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