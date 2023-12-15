Лавров рассказал о сигналах от Запада по решению судьбы Украины

По словам Сергея Лаврова, целый ряд "высоких, очень известных" руководителей западных стран пытаются выйти на контакт с российской стороной, чтобы обсудить судьбу Украины. "В том числе один конкретный руководитель очень известной западной страны несколько раз через разные каналы, как минимум три, посылал сигналы: а почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и европейской безопасностью. Трижды! Хотя у этого деятеля есть прямой выход на своего коллегу в Москве. Такие вот хитрости за последние месяцев шесть мы наблюдали", - поделился министр.