Лавров: Реакция НАТО на призывы Украины охладила пыл Зеленского

Реакция НАТО на призывы президента Украины Владимира Зеленского к альянсу закрыть небо над страной и воевать на ее стороне остудила его пыл. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.



"Мы помним, как президент Зеленский еще совсем недавно, несколько недель назад говорил о необходимости для НАТО закрыть небо, начать воевать за Украину, вербовать наемников и направлять их на фронт, - сказал он. - Это было достаточно агрессивно все изложено, но, видимо, реакция Североатлантического альянса, в котором все-таки еще есть здравомыслящие люди, охладила этот пыл".



Ранее, 3 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и Евросоюзу с призывом обозначить сроки закрытия неба над его страной или хотя бы предоставить военные самолеты. Также он заявил, что рассчитывает на решение вопроса о поставках из Польши военных самолетов, но это зависит в том числе от США.



Ранее Польша отказалась передавать украинским вооруженным силам 28 истребителей МиГ-29. По словам президента Польши Анджея Дуды, отправка польских боевых самолетов в Украину "означала бы военное вмешательство в конфликт, который происходит в Украине, и участие НАТО, которая не является стороной конфликта".