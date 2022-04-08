Лавров: Россия выступает за включение Беларуси в число стран - гарантов безопасности Украины

Россия выступает за то, чтобы Беларусь была в числе стран - гарантов безопасности Украины. Это заявил глава МИД России, подчеркнув, что Москва за продолжение позитивной роли Минска в организации российско-украинских переговоров.



По словам Сергея Лаврова, нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины должен сопровождаться гарантиями ее безопасности, и среди стран-гарантов украинские соседи "хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны".

Россия указывает на особое место в этом списке именно Беларуси, в том числе и как "прекрасной переговорной площадки".