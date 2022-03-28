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Лавров: Шанс на договоренность РФ и Украины есть, поскольку Запад начинает понимать свои ошибки
Факт
Шансы на заключение договоренности между Россией и Украиной существуют, так как западные страны начали осознавать свои грубейшие ошибки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербским СМИ, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.
"Я все-таки вижу, что шансы на договоренность есть, потому что понимание грубейших многолетних ошибок наших западных партнеров, оно присутствует, хотя по понятным причинам они это вслух едва ли скажут", - отметил он.
Сергей Лавров подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы предстоящие очные переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле были результативными.
"Эти переговоры продолжались. И сейчас продолжаются, вот они будут возобновляться буквально сегодня или завтра в Стамбуле уже в очном режиме после целой серии видеоконференций. И мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом", - сказал он.
По словам главы МИД РФ, приоритетной целью Москвы на переговорах является прекращение страданий людей в Донбассе, который долгое время подвергался обстрелам. "Прежде всего это прекращение убийства мирных граждан в Донбассе, которое продолжалось долгих восемь лет, и все прогрессивное западное сообщество помалкивало, ни разу не выступив с какими-то критическими комментариями, хотя все наблюдали, как в Донбассе происходят бомбежки гражданской инфраструктуры, больниц, детских садов, поликлиник, жилых домов", - сказал он.
РФ стремится к тому, чтобы Украина перестала "осваиваться Западом, североатлантическим альянсом в военном плане", заявил Лавров. "Мы обязаны сделать так, чтобы Украина перестала быть страной, которую милитаризуют постоянно и пытаются там размещать ударное оружие, угрожающее Российской Федерации", - добавил глава МИД РФ.
Говоря о возможности встречи лидеров России и Украины, министр заявил, что на данном этапе такая встреча лишь ради обмена мнениями была бы контрпродуктивной. "Он (президент РФ Владимир Путин. - Прим. БелТА) считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. Сейчас ситуация такова, и кризисная обстановка в Украине, конфликт внутриукраинский так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться - "что ты думаешь, а что я думаю" - сейчас просто будет контрпродуктивно", - сказал он.
Сергей Лавров отметил, что Россия имеет основания полагать, что НАТО услышала озабоченности Москвы по вопросам безопасности.
"Мы хотим, чтобы НАТО вернулась к здравомыслию. И у нас есть основания полагать, что наши серьезнейшие озабоченности, которые напрямую касаются наших коренных законных интересов, все-таки услышаны, их начинают понимать",
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заявил глава МИД РФ.
Кроме того, Сергей Лавров заявил, что Россия сотрудничает с огромным количеством стран в мире, ни о какой изоляции речи не идет. Как отметил глава МИД РФ, в Евразийском регионе созданы и успешно функционируют организации с участием России, в их числе СНГ, Евразийский экономический союз, ОДКБ, а также Шанхайская организация сотрудничества. "Во взаимодействии с той же АСЕАН эти структуры активно продвигают взаимодействие между собой, развивают сеть кооперационных проектов и в увязке, в том числе с китайской инициативой "Одного пояса - одного пути", мы выстраиваем большое евразийское партнерство, - продолжил он. - С Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования. У нас развивается особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией, ну и связи с практически подавляющим большинством стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки".
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