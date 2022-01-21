Лавров во время переговоров в Женеве: Надеюсь, что эмоций поубавится, хотя гарантий никаких нет

Когда нам говорят, что да, это ваша территория, много вы войск там собрали. И тут же заявляется, что то, что делают американцы в Европе - это не наше дело. Надеюсь, что эмоций поубавится, хотя гарантий никаких нет. Наши озабоченности по поводу невымышленных угроз, а по поводу реальных фактов - накачиванием Украины вооружениями. Да, мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания, но не сводить к украинскому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России