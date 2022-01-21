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Лавров во время переговоров в Женеве: Надеюсь, что эмоций поубавится, хотя гарантий никаких нет
Нерасширение НАТО и возвращение альянса к конфигурации 1997 года. Это требование озвучили сегодня на встрече главы МИД России и госсекретаря США в Женеве. Еще до начала переговоров Блинкен заявил, что "прорыва не ожидает". На что Сергей Лавров подчеркнул: "Прорыва не нужно - нужны четкие ответы на наши предложения".
Когда нам говорят, что да, это ваша территория, много вы войск там собрали. И тут же заявляется, что то, что делают американцы в Европе - это не наше дело. Надеюсь, что эмоций поубавится, хотя гарантий никаких нет. Наши озабоченности по поводу невымышленных угроз, а по поводу реальных фактов - накачиванием Украины вооружениями. Да, мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания, но не сводить к украинскому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности.
Глава МИД России указал на то, что риторика и действия США и стран НАТО направлена на то, чтобы прикрыть линию киевского режима на отказ от минских договоренностей. Пока американская сторона уличает Москву в чрезмерном скоплении войск у границ Украины, американская разведавиация совершает полеты над украинской территорией в районе Донбасса.
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