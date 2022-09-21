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Лавров: Все цели спецоперации будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло
Цели российской спецоперации на Украине будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.
"Своими действиями по взращиванию на Украине русофобского неонацистского режима, военному освоению и превращению ее территории в плацдарм для сдерживания России Запад не оставил нам иного выбора, кроме проведения специальной военной операции. Ее цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины. Все они сохраняют актуальность и будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло", - сказал Лавров в интервью журналу Newsweek.
Фото: globallookpress.com © Russian Foreign Ministry
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