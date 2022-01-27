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Лавров высказался о содержании ответа США по гарантиям безопасности
США не предоставили позитивного ответа по главному вопросу о недопустимости расширения НАТО. Так глава МИД России прокомментировал ответ США на предложения по гарантиям безопасности. Сергей Лавров отметил, что требования России сложились "не на пустом месте". Страна будет делать основной упор на разъяснении лукавой позиции США по вопросу о нерасширении НАТО и неделимости безопасности.
Если в 1990-е годы нам объясняли отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО, теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они были подтверждены в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне. Мы сейчас будем делать основной упор на разъяснение этой лукавой позиции наших западных коллег.
Сергей Лавров уточнил, что это будет официальный запрос всем странам, чьи лидеры подписывали Стамбульскую декларацию и декларацию Астаны. И Западу придется объяснить, на каком основании тот настаивает на своем.
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