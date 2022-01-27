Лавров высказался о содержании ответа США по гарантиям безопасности

Если в 1990-е годы нам объясняли отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО, теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они были подтверждены в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне. Мы сейчас будем делать основной упор на разъяснение этой лукавой позиции наших западных коллег.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России