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Лавров: Запад не хочет мира в Украине
Западные страны не хотят мира в Украине, несмотря на то, что эта страна выживает только с их помощью. Об этом на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Реальность состоит в том, что, несмотря на полный провал Вооруженных сил Украины на поле боя, западные покровители киевского режима продолжают подталкивать его с маниакальной настойчивостью к продолжению бессмысленного военного противостояния", - отметил Сергей Лавров.
Как указал российский дипломат, руководство США и Великобритании открыто заявляет, что накачка Киева оружием и деньгами - это выгодные инвестиции. В Москве подчеркивают - Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и всегда сохраняла готовность к диалогу.
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