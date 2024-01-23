Лавров: Запад не хочет мира в Украине

Западные страны не хотят мира в Украине, несмотря на то, что эта страна выживает только с их помощью. Об этом на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Реальность состоит в том, что, несмотря на полный провал Вооруженных сил Украины на поле боя, западные покровители киевского режима продолжают подталкивать его с маниакальной настойчивостью к продолжению бессмысленного военного противостояния", - отметил Сергей Лавров.



Как указал российский дипломат, руководство США и Великобритании открыто заявляет, что накачка Киева оружием и деньгами - это выгодные инвестиции. В Москве подчеркивают - Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и всегда сохраняла готовность к диалогу.