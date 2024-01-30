Лавров: Запад осознал, что "срыв" украинского проекта уже начался

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

В целом, конечно, цифры, которые "закапываются" на Украине, они действительно говорят о многом: о том, насколько важно для Запада не допустить срыва своего проекта "Украина". Причем они уже понимают, что срыв-то начался, но тем не менее, остановиться не могут. И не только по соображениям престижа, который, они считают, поставили на карту и не могут проиграть, а в том числе и с точки зрения экономической выгоды. Схема заокеанских выгодополучателей откровенно прозрачна. Более 60 % тех вооружений, которые закупают страны Евросоюза, американского производства.

