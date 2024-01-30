3.76 BYN
Лавров: Запад осознал, что "срыв" украинского проекта уже начался
Вооруженные силы Украины потеряли большинство своих немецких танков Leopard2 - к такому выводу пришел американский журнал Military Watch.
Впрочем, несмотря на явное урезание поддержки киевского режима, Запад продолжает попытки продлить войну до "последнего украинца". Так, Нидерланды выделят 122 млн евро Незалежной. А немецкий концерн Rheinmetall намерен построить новый оружейный завод по производству снарядов для ВСУ. За 2,5 года коллективный Запад пустил на так называемую помощь Украине около 200 млрд долларов. Для мотиваторов конфликта это прямая выгода.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
В целом, конечно, цифры, которые "закапываются" на Украине, они действительно говорят о многом: о том, насколько важно для Запада не допустить срыва своего проекта "Украина". Причем они уже понимают, что срыв-то начался, но тем не менее, остановиться не могут. И не только по соображениям престижа, который, они считают, поставили на карту и не могут проиграть, а в том числе и с точки зрения экономической выгоды.Схема заокеанских выгодополучателей откровенно прозрачна. Более 60 % тех вооружений, которые закупают страны Евросоюза, американского производства.
Вашингтон заставляет страны Евросоюза отдать все, что у них есть, на Украину почти даром. Их же арсеналы пополняют путем поставок американских вооружений по полной стоимости.