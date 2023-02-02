Лавров: Запад приглядывает на роль "следующей Украины" Молдову

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Сейчас на эту роль приглядывают Молдову. Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все.