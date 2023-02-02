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Лавров: Запад приглядывает на роль "следующей Украины" Молдову
Кишиневу приготовиться. Запад приглядывает на роль "следующей Украины" Молдову. Такое мнение в интервью журналистам озвучил глава российского МИД. Сергей Лавров подчеркнул: президент Молдовы Санду готова практически на все.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Сейчас на эту роль приглядывают Молдову. Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все.
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