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Лавров заявил Блинкену: Цели спецоперации в Украине будут достигнуты

Лавров заявил Блинкену: Цели спецоперации в Украине будут достигнуты

Глава российского МИД Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что задачи российской спецоперации в Украине будут достигнуты. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в МИД РФ, Лавров изложил Блинкену принципиальные подходы российской стороны в связи с военной спецоперацией, отметив, что все цели данной операции будут выполнены в полном объеме.

Лавров также заявил, что поставка Западом вооружений в Украину способствует продолжению конфликта и умножает жертвы. При этом он отметил, что данное оружие оказывается в руках украинских националистов, которые не щадят мирных граждан.

Глава российского МИД также проинформировал своего американского коллегу, что российская армия следует нормам международного права. На территориях, которые теперь находятся под контролем РФ, ведется работа по возвращению населения к мирной жизни.

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