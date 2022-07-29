Лавров заявил Блинкену: Цели спецоперации в Украине будут достигнуты

Глава российского МИД Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что задачи российской спецоперации в Украине будут достигнуты. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в МИД РФ, Лавров изложил Блинкену принципиальные подходы российской стороны в связи с военной спецоперацией, отметив, что все цели данной операции будут выполнены в полном объеме.

Лавров также заявил, что поставка Западом вооружений в Украину способствует продолжению конфликта и умножает жертвы. При этом он отметил, что данное оружие оказывается в руках украинских националистов, которые не щадят мирных граждан.