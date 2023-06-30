Лавров заявил, что Российская Федерация не видит доводов в пользу продления зерновой сделки

Глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге заявил, что Российская Федерация сейчас не видит каких-то доводов в пользу продления зерновой сделки, сообщает ТАСС.

По словам Сергея Лаврова, часть сделки по украинскому зерну давно приобрела коммерческий характер. При этом он отметил, что в случае прекращения зерновой сделки Россия за свой счет обеспечит поставки зерна в беднейшие страны в необходимом объеме.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, экспорт удобрений и продовольствия из РФ сейчас по-прежнему продолжается, несмотря на все препоны со стороны западных стран.

"Мы обеспечиваем соответствующие операции, обходя и географические маршруты, и прочие технологические препятствия, выстроенные Западом", - уточнил Сергей Лавров.

Ранее российская сторона заявляла, что зерновая сделка может завершить свое существование 18 июля, поскольку договоренности в рамках ее не выполняются.