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Лавров заявил, что Совбез в ближайшие дни обсудит вопрос подготовки Киевом "грязной бомбы"

Лавров заявил, что Совбез в ближайшие дни обсудит вопрос подготовки Киевом "грязной бомбы"

Вопрос подготовки Украиной провокации с "грязной бомбой" обсудят в ближайшие дни на заседании в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

"Насчет нашей информации и тех сведений, которые мы получили и которые достаточно достоверны о том, что на Украине будут планироваться провокации с использованием ядерной бомбы - подробная информация с указанием тех институтов была передана по линии министра обороны в контактах с его коллегами из США, Франции, Великобритании, Турции... Намечены еще контакты по линии наших военных ведомств. Я также могу сказать, что сегодня или завтра в Совете Безопасности (ООН) этот вопрос тоже будет обсуждаться", -сказал министр.

Кроме того, он назвал голословными заявления Запада о том, что Киев якобы не пытается создать бомбу. Он потребовал от Украины прекратить провокации, а "западных спонсоров" призвал одернуть своих подопечных.

Он уточнил, что Министерство обороны также проведет дополнительные контакты по этой информации.

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