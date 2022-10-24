Лавров заявил, что Совбез в ближайшие дни обсудит вопрос подготовки Киевом "грязной бомбы"

"Насчет нашей информации и тех сведений, которые мы получили и которые достаточно достоверны о том, что на Украине будут планироваться провокации с использованием ядерной бомбы - подробная информация с указанием тех институтов была передана по линии министра обороны в контактах с его коллегами из США, Франции, Великобритании, Турции... Намечены еще контакты по линии наших военных ведомств. Я также могу сказать, что сегодня или завтра в Совете Безопасности (ООН) этот вопрос тоже будет обсуждаться", -сказал министр.