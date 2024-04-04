Лавров заявил о готовности России к диалогу по Украине и гарантиям ее безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главами иностранных дипмиссий в Москве заявил о готовности России к диалогу по Украине и гарантиям ее безопасности, но только на равноправной основе при учете российских интересов, сообщает ТАСС.

"И последнее, что я сказал сегодня нашим коллегам, когда комментировали их призывы к Западу и к Украине ничего не обсуждать без Российской Федерации, что обсуждать, как мы говорили, если что-то и можно, это можно обсуждать в абсолютно равноправных условиях, когда тебе на стол никто не кладет никакие "формулы", которые совершенно бессмысленны и бесперспективны", - сказал Лавров.

Он добавил, что российская сторона готова вести честный разговор на основе новых реалий и интересов безопасности России и готова обеспечивать такие договоренности, которые будут учитывать интересы безопасности других стран, в том числе Украины.

Однако министр указал на то, что Запад пока не готов к обсуждению переговоров по урегулированию конфликта.

"Когда прояснится вся ситуация, тогда, наверное, можно будет уже говорить о формате возможных переговоров. Сейчас к этому никто на Западе не готов. Какие-то полупровокационные призывы убедить Россию работать по "формуле" Зеленского, я думаю, уже никем не воспринимаются всерьез", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, Запад признает, что продвигаемая им "формула мира" Зеленского представляет собой ультиматум. Лавров призвал Запад сообщить в случае готовности отойти от нее.