Лайнер Flydubai экстренно сел в Саудовской Аравии из-за драки пилотов

Пассажирский лайнер Flydubai, выполнявший рейс Дубай - Тель-Авив, экстренно сел в Саудовской Аравии. Премьер Нетаньяху и министр обороны Израиль Кац созвали чрезвычайное оперативное совещание.

Под угрозой оказались жизни 180 пассажиров. В итоге - причиной переполоха стала драка в кабине. Из-за чего именно повздорил экипаж, официально пока не сообщается.

При этом летевшие на борту люди рассказали журналистам, что один из пилотов во время драки ударил второго ножом. Среди пассажиров были бойцы спецназа в резерве, которые помогли обезвредить нападавшего, а также израильский пилот, который и посадил лайнер.

СМИ Израиля также пишут, что в настоящий момент проверяются две версии о попытке угона самолета по политическим мотивам и о том, что один из пилотов хотел покончить с собой и намеренно разбить самолет.