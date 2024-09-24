ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Le Monde: мирные переговоры неизбежны

Французская газета сообщает, что в руководстве большинства западных стран утвердилась уверенность в неизбежности скорых переговоров о мире: Украина слишком истощена, чтобы продолжать воевать.

При этом совершенно неважно, кто победит на выборах в США: и Байден, и Харрис явно понимают безвыходность положения украинцев.

А Трамп так просто обещает добиться перемирия сразу же после избрания.

Единственное препятствие переговорам - позиция Зеленского, но и ему придется вскоре признать печальную реальность: воевать дальше невозможно.

ЗападУкраинапереговоры

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все