Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен больше не пользуется доверием многих стран ЕС. Так считает кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Политик усомнилась в том, что фон дер Ляйен сможет сохранить свой пост до конца мандата.

В последнее время глава Еврокомиссии все чаще подвергается резкой критике. Стиль руководства фон дер Ляйен считают "бункерным", а глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет ее диктатором.

Множество вопросов вызывает и ее бескомпромиссная и прямолинейная финансовая политика в отношении Киева, которую критики называют необоснованной растратой средств. Так, глава Еврокомиссииотчиталась о поддержке Украины с 2022 года. Фон дер Ляйен сообщила, что европейские налогоплательщики заплатили Украине руками Брюсселя более 230 млрд долларов.

С момента начала второго срока главы Еврокомиссии Европарламент четырежды голосовал по вотуму недоверия в отношении нее, но пока эти инициативы не находили поддержки.