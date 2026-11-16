Ле Пен подтвердила намерение прекратить помощь Украине
Глава парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала прекратить финансовую помощь Украине не позднее чем через полгода после возможной победы на президентских выборах во Франции в мае 2027-го. Об этом сообщает газета Le Monde.
В материале уточняется, что политик также отказалась от приглашения Владимира Зеленского посетить Киев, заявив, что в лучшем случае готова встретиться с ним в Брюсселе.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал эту инициативу. Не называя Ле Пен напрямую, он отметил, что сокращение ресурсов для Киева делает уязвимой всю Европу. В ответ Ле Пен обвинила главу государства в том, что за 10 лет он разрушил экономику страны.