Ле Пен подтвердила свое участие во французской президентской гонке 2027 года

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подтвердила свое участие в президентской гонке 2027 года. Заявление прозвучало сразу после оглашения вердикта Апелляционного суда Парижа.

Суд признал политика виновной по делу о нецелевом использовании средств Европарламента и приговорил ее к 3 годам лишения свободы (два из которых условно), при этом заменив один год домашним арестом с электронным браслетом.

Судьи также сократили срок запрета на занятие выборных должностей. Вместо изначальных 5 лет Ле Пен назначили 37 месяцев дисквалификации, большая часть которых объявлена условной, что юридически позволяет ей баллотироваться на высший государственный пост.

Согласно последним опросам, у нее есть хорошие шансы стать следующей главой Франции.