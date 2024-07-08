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Le Figaro: в период политического хаоса во Франции резко обострилась криминогенная обстановка

Газета Le Figaro сообщает, что в период политического хаоса во Франции резко обострилась криминогенная обстановка. Ежедневно в стране совершается тысяча нападений на граждан, полторы тысячи актов вандализма и не менее 600 ограблений. Полиции не хватает сотрудников, чтобы укротить преступность (жандармы брошены на обеспечение безопасности олимпийских объектов и на пресечение беспорядков).

Борьба с криминалом невозможна и по другой причине: тюрьмы Франции переполнены. Сейчас в них содержатся почти 90 тыс. человек.

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