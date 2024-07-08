Le Figaro: в период политического хаоса во Франции резко обострилась криминогенная обстановка

Газета Le Figaro сообщает, что в период политического хаоса во Франции резко обострилась криминогенная обстановка. Ежедневно в стране совершается тысяча нападений на граждан, полторы тысячи актов вандализма и не менее 600 ограблений. Полиции не хватает сотрудников, чтобы укротить преступность (жандармы брошены на обеспечение безопасности олимпийских объектов и на пресечение беспорядков).