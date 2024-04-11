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LE MONDE: Макрон отправит войска под Одессу

Детали сенсационных подробностей плана французского президента по отправке войск на Украину публикует газетаLeMonde. Статья под символичным названием "Превращение Макрона - голубь становится ястребом".

По данным издания, на Украину отправится 126 полк, он знаменит тем, что принимал участие практически во всех колониальных войнах Франции. Дислоцирован будет где-то под Одессой, чтобы исключить захват города российской армией.

Именно с возможным участием французов в украинском конфликтеLeMonde связывает вербовку в национальную армию 400 тысяч человек - именно столько новобранцев собираются поставить под ружье власти страны.

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