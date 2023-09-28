Le Monde: Запад отступает на всех фронтах

Конфликт в Украине подорвал позиции Запада, который отступает сразу на нескольких фронтах. Как пишет французская пресса, стратегические поражения наблюдаются на многих направлениях. Например, в Африке, где Европа и Штаты практически лишились какого-либо влияния. В Азии, Латинской Америке и других регионах планеты протекают аналогичные процессы. Не поддержало глобальное международное сообщество и позицию коллективного Запада по Украине.

Тем временем Соединенные Штаты пытаются окончательно лишить Киев всякой самостоятельности. Зеленскому передан так называемый план реформ, которые сделают возможным вступление Украины в ЕС. (Правда, не понятно, почему условия присоединения к Евросоюзу определяют американцы, но это не самое удивительное). От Украины требуют ввести американских назначенцев в состав наблюдательных советов всех стратегически важных компаний. Под контроль Штатов должны быть поставлены антикоррупционные и силовые структуры. Наконец, преступники будут подлежать экстрадиции по первому требованию зарубежных судов. Наверное, после таких реформ Украина будет полностью интегрирована в ЕС, так как и эта страна будет управляться клерками-"садовниками" из Брюсселя и Вашингтона.