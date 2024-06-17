Ле Пен: Европейский союз - это токсичное объединение

Французский политик Ле Пен назвала Европейский союз токсичным объединением. По мнению главы правой партии, ЕС является особым способом сотрудничества, который не приносит пользы странам-членам, каждый день доказывая, насколько он токсичен и нуждается в реформировании. Ле Пен убеждена, что Европейский союз - это не Европа. Этот способ континентального сотрудничества за несколько десятилетий доказал, что не приносит пользы ни экономикам, ни странам. В качестве проекта реформирования она предлагает создание Европейского альянса наций, который будет представлять более свободную и слаженную систему.