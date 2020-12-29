Лебедь блокировал движение поездов в Германии

В Германии лебедь почти на час остановил движение поездов. Случилось это неподалеку от города Кассель. Здесь на путях погиб другой лебедь. По всей видимости, от удара током высокого напряжения. Его пернатая спутница заняла одну колею и отказалась ее покидать. Все попытки прогнать птицу были тщетны. Потребовалось вмешательство спасателей: только они сумели удалить скорбившую птицу с железнодорожных путей. Скоростным составам пришлось дожидаться окончания этой операции.