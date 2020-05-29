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Леди Гага выпустила новый альбом

Леди Гага выпустила новый альбом

В нем есть как сольные треки певицы, так и совместные с Арианой Гранде, k-pop группой Blackpink и Элтоном Джоном.

Альбом "Chromatica" должен был выйти еще в апреле, но певица отложила выпуск пластинки из-за пандемии коронавируса. Три сингла из него вышли ранее: "Stupid Love", "Rain on Me" и "Sour Candy" в виде отдельного трека.

Это шестой по счету студийный альбом Леди Гаги. Всего в нем 16 композиций.


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