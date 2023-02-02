Ледяной шторм в Техасе - электричества лишились 350 тыс. человек

В Техасе риск повторения энергетической катастрофы двухлетней давности: в американский штат вновь пришли сильные морозы, инфраструктура к ним опять не готова. Электричества лишились 350 тысяч человек.

Прекратилось транспортное сообщение, а вместе с ним поставки товаров в магазины и супермаркеты. Из-за занесенных снегом дорог уже погибли 7 человек, десятки ранены. Отменены полторы тысячи авиарейсов.