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Ледяной шторм в Техасе - электричества лишились 350 тыс. человек

В Техасе риск повторения энергетической катастрофы двухлетней давности: в американский штат вновь пришли сильные морозы, инфраструктура к ним опять не готова. Электричества лишились 350 тысяч человек.

Прекратилось транспортное сообщение, а вместе с ним поставки товаров в магазины и супермаркеты. Из-за занесенных снегом дорог уже погибли 7 человек, десятки ранены. Отменены полторы тысячи авиарейсов.

Всего ледяной шторм с морозами до минус 20 затронул территории Среднего Запада США, на которых проживают 13 миллионов человек. Холода продержатся по меньшей мере неделю.

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