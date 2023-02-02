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Ледяной шторм в Техасе - электричества лишились 350 тыс. человек
В Техасе риск повторения энергетической катастрофы двухлетней давности: в американский штат вновь пришли сильные морозы, инфраструктура к ним опять не готова. Электричества лишились 350 тысяч человек.
Прекратилось транспортное сообщение, а вместе с ним поставки товаров в магазины и супермаркеты. Из-за занесенных снегом дорог уже погибли 7 человек, десятки ранены. Отменены полторы тысячи авиарейсов.
Всего ледяной шторм с морозами до минус 20 затронул территории Среднего Запада США, на которых проживают 13 миллионов человек. Холода продержатся по меньшей мере неделю.
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