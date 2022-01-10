Ледяные блины появились на озере Мичиган

Необычное природное явление на озере Мичиган. Сильный мороз и шторм привели к возникновению "ледяных блинов": вся водная поверхность была покрыта круглыми льдинами величиной с ладонь. Подобное стало возможным благодаря крайне редкому стечению природных факторов, любая перемена температурного фона приведет либо к ледоставу, либо к тому, что озеро полностью очистится ото льда.