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Ледяные грибы "выросли" в Амурской области

Ледяные грибы выросли на заснеженной поляне в Амурской области России. Это полутехногенное, полуприродное явление.

Когда Бурейская ГЭС сбрасывает воду, уровень водохранилища резко меняется, жидкость проседает. Зимой это приводит к тому, что на деревьях, которые росли на затопленных территориях, остаются солидные куски льда. Дальше уже работа ветра, который доводит готовые "грибы" до идеала, обтачивая их и придавая вид ледяной скульптуры.

Ежегодно посмотреть на такое "чудо природы" приезжают туристы со всего Дальнего Востока.

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