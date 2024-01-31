Ледяные грибы "выросли" в Амурской области

Когда Бурейская ГЭС сбрасывает воду, уровень водохранилища резко меняется, жидкость проседает. Зимой это приводит к тому, что на деревьях, которые росли на затопленных территориях, остаются солидные куски льда. Дальше уже работа ветра, который доводит готовые "грибы" до идеала, обтачивая их и придавая вид ледяной скульптуры.