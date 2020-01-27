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Легенда баскетбола Коби Брайант погиб при крушении вертолета
Трагические новости из США. Неподалеку от Лос-Анджелеса разбился вертолет, на борту которого летел легенда баскетбола, двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант. На борту, по некоторым данным, помимо звезды НБА, находились еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь спортсмена.
Причины крушения вертолета еще выясняются
Известно, что Коби Брайант с дочерью направлялись на тренировку по баскетболу. Спортсмен тренировал свою дочь. Коби Брайант считался одним из лучших игроков в истории баскетбола. Всю свою профессиональную карьеру он выступал за команду "Лейкерс" из Лос-Анджелеса. В ее составе он выиграл пять чемпионских титулов НБА, а также две золотые медали на Олимпиадах в составе национальной сборной США. Фанаты спорта по всему миру в глубоком шоке. В Лос-Анджелесе у спорткомплекса «Стейплс центр» сразу после трагических новостей собрались сотни людей. К зданию несут цветы и свечи, чтобы почтить память великого баскетболиста.
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