Легенда баскетбола Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Трагические новости из США. Неподалеку от Лос-Анджелеса разбился вертолет, на борту которого летел легенда баскетбола, двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант. На борту, по некоторым данным, помимо звезды НБА, находились еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь спортсмена.

Известно, что Коби Брайант с дочерью направлялись на тренировку по баскетболу. Спортсмен тренировал свою дочь. Коби Брайант считался одним из лучших игроков в истории баскетбола. Всю свою профессиональную карьеру он выступал за команду "Лейкерс" из Лос-Анджелеса. В ее составе он выиграл пять чемпионских титулов НБА, а также две золотые медали на Олимпиадах в составе национальной сборной США. Фанаты спорта по всему миру в глубоком шоке. В Лос-Анджелесе у спорткомплекса «Стейплс центр» сразу после трагических новостей собрались сотни людей. К зданию несут цветы и свечи, чтобы почтить память великого баскетболиста.